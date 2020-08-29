İzmir'de gemiler bisikletli yolculara 5 kuruş olacak - Son Dakika

İzmir'de 1 Eylül'den itibaren bisikletli yolcuların, kent içi deniz ulaşımından 5 kuruş ödeyerek yararlanabileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karar İZDENİZ Yönetim Kurulunca, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla alındı. Uygulama öncesinde vapurlarda park yeri de hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün 45 bisiklet istasyonu, 850 park noktası ve 600 tekli bisiklet bisikletimiz bulunuyor. Körfez içinde sefer yapan gemilerimizin de bisiklet yolcularına 5 kuruşa hizmet vermeye başlaması, inanıyorum ki bisiklet kullanımını daha da artıracak, hızla güçlenen bisiklet kültürünü ve farkındalığını daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.