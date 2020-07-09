İzmir'de gemiyle yurt dışına yasa dışı geçişe 4 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de gemiyle yurt dışına yasa dışı geçişe 4 tutuklama
İzmir'de gemiyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 276 sığınmacının yakalandığı olayla ilgili, organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir'de gemiyle yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 276 sığınmacının yakalandığı olayla ilgili, organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Faaliyetleri uzun süredir takip edilen Türk bayraklı bir ticari gemiye 300 civarında düzensiz göçmenin bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine, 6 Temmuz akşamı polis ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması neticesinde bugün görevlendirilen 5 Sahil Güvenlik botu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ile denizden, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile karadan ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gemi içerisinde kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 268 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:42 Kaynak: İHA
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