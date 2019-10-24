İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İmam Hatipliler Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Genç Ahiler" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ahilik teşkilatının önemini vurguladı.

İş ahlakını ve erdemini gençlere kazandıracak Ahilik öğretisinin, bu anlamlı proje ile yeniden hayata geçirildiğini belirten Yahşi, şunları kaydetti:



"Hak terazisini mesleğine kıble yapan ticaret erbaplarının kurduğu Ahilik teşkilatı, yüzyıllardır bu toprakların gururu olmuştur. Ahilik, bizi biz yapan değerler ile karılmış olan harcın üstüne, bilgi ve sanat inşa edilmiş bir teşkilattı. Bu tür çalışmalarla, çocuklarımız da maddeye teslim olmadan, gayeyi mana aleminde kuşanan neslin evlatları olarak yetişecek. Bu çalışmayla gençlerimiz, yalnızca maddi kazanımlar üzerine bina edilen girişimciliğin, insani amaçlara hitap etmediğini öğrenecek. Artık 21. yüzyılda çocuklarımızın girişimcilik ruhunu beslemek ve onları bu konuda teşvik etmek, tercih değil bir zarurettir. Bilgiyi fikre, fikri üretime ve en önemlisi kazancı iyiliğe dönüştüren bu projenin, güzel bir ses vereceğine inanıyorum."



Konuşmaların ardından gerçekleşen tanıtım sunumunda katılımcılar, projeyle ilgili bilgilendirildi.



"Girişimci Vizyon Hedef İnovasyon" sloganıyla yola çıkılan projede, orta öğretim öğrencilerine girişimcilik becerisi kazandırılması hedefleniyor. Liseli gençlerin girişimcilik ve sosyal sorumluluk becerilerini arttırmak amacıyla tasarlanan proje kapsamında, gönüllü lise öğrencileri bir araya gelerek faaliyet yürütmek istedikleri alanda işletme projesi açıklayacak. Kurulacak işletmelerden elde edilen karın önemli bir kısmı, bir sosyal sorunun çözümüne destek olmak için kullanacak.