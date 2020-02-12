İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, 26 yaşındaki bir kadın banyoda ölü bulundu.

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, 26 yaşındaki bir kadın banyoda ölü bulundu.

Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıllık evli olduğu belirtilen Büşra Erkan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler ve yakınları, genç kadını banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erkan'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan ve eve gelen Büşra Erkan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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