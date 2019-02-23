Son Dakika Haberleri: İzmir'de Genç Girişimcilik Forumu

İzmir'de Genç Girişimcilik Forumu

27 dakika önce

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bu yıl ilk ayağını İzmir'de gerçekleştirdiği Global Business Forum başladı.

İzmir'de Genç Girişimcilik Forumu, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bu yıl ilk ayağını İzmir'de gerçekleştirdiği Global Business Forum başladı.

İzmir'deki bir otelde "Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim" başlığıyla düzenlenen foruma genç girişimciler, öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Forum hakkında değerlendirmede bulunan BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, iş dünyasının hızla değiştiğini, gençlerin meslek seçimi noktasında önemli sorunlar yaşadığını belirtti.

Küntay, gençlerin kariyer belirledikleri sırada hayatın gerçekleri, ailelerinin beklentileri, kendi arzuları ve dünyanın geldiği nokta arasında bir sıkışıklık yaşadığını belirterek, forumun öğrencileri başarılı iş insanlarıyla bir araya getirerek onlara rehber olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Küntay, "Bu forum, sadece gençlere dönüp 'bak doğrusu şudur, hayatın doğruları budur' diyen ve direktif veren, klişeleşmiş anlatımların yapıldığı bir organizasyon değil. Onlara "siz, bizden daha iyisini de yapabilirsiniz, yeter ki kendinize güvenin" mesajını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Küntay, ilk ayağı İzmir'de atılan bu forumu Antalya ve Bursa olmak üzere yıl içerisinde Türkiye geneline yaymayı planladıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:42 Kaynak: AA

Dönüşüm, Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir, Güncel
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