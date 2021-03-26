İzmir'de Genç İHH, Kudüs'teki hukuksuzluklara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı - Son Dakika

İzmir'de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin oluşturduğu Genç İHH, Kudüs'teki hukuksuzlukların son bulması için uluslararası kurumları göreve davet etti.

Konak Meydanında cuma namazının ardından bir araya gelen grup adına İzmir Genç İHH Başkanı Muhammet Üneys Demirel, basın açıklamasını okudu.

İsrail'in Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını, birçok ailenin yerlerinden edildiğini belirten Demirel, bunun siyasi bir plan olduğuna dikkat çekti.

Demirel şunları söyledi :

"Filistinlilerin topraklarının müsaderesi, evlerinin yıkılması, Yahudi yerleşim yerlerinin inşası, ikamet ve ruhsat işlemlerinde Müslümanlara ayrımcılık yapılması sonucu Kudüs'te demografik yapı Yahudi yerleşimcilerin lehine değişmektedir. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e uygulanan yaptırımlar her geçen gün ağırlaşmaktadır. Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan Müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşılamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir. BM, UNESCO nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek siyonistlerin oldubittilerini önleyecek girişimleri artırmalıdır. İsrail, hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır."