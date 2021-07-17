İzmir'de genç istihdamına çözüm konsensüsü sağlandı

Çiğli Belediyesi; Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği ile Gençlik Örgütleri Forumunun "Go-For Youth" hibe programına yaptığı başvuruda, Avrupa Birliği projesi için hibe desteği almaya hak kazandı.

Toplumsal değişimi ve dönüşümü sivil toplum odaklı ve hak temelli bir yaklaşım ile gerçekleştirmeyi hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin öncülüğünde hayata geçirilecek proje ile gençlerin işgücü piyasasına girmelerini engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaları içeren yerel gençlik istihdam stratejilerinin geliştirilmesi ve gençlerin yerel düzeyde oluşturulan sosyal diyalog mekanizmalarına katılımlarının artırılması amaçlanıyor. 5 ay boyunca sürecek proje kapsamında Çiğli, Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yaşayan 18-30 yaş arası 20 genç ile Covid-19 sonrasında daha da derinleşen genç işsizliğine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek adına çalışmalar yapılacak. Konak, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçe yerel yönetimlerin Covid-19 salgını öncesi ve sonrasında gençlerin istihdam hakkının artırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik eylem ve politikalarını izlemek, mevcut durumu tanımlamak, gençler ile yerel yönetimler arasında bir diyalog mekanizması oluşturarak yerel yönetimlerin genç dostu bir yaklaşımla politikalar üretmesi için alanlar yaratılması planlanıyor.

"Genç istihdamı için yol haritası olacak"

Gençleri istihdam zincirine dahil etmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Yerel yönetimler olarak genç işsizliği konusunda sorumluluk almak istedik. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin istihdama katılarak fikirleriyle ülkemize ve toplumumuza katkı sağlaması adına önemli bir çalışma başlattık. Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin öncülüğünde Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyelerimizle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda önemli bir hibe desteği almaya hak kazandık. 5 ay boyunca, gençlerimizin katılımıyla birlikte yerel yönetimler olarak genç işsizliğine karşı ne gibi çözümler üretebileceğimiz üzerine çalışacağız. Çalışmalarımız sonucunda gençlerimizin istihdama dahil edilmesi noktasında önemli bir yol haritası çıkaracağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR