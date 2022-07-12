İzmir'de genç kadın denizde boğuldu - Son Dakika
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İzmir'de genç kadın denizde boğuldu

12.07.2022 18:35
İzmir'de genç kadın denizde boğuldu

İZMİR'in Menderes ilçesinde, serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20), boğuldu.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa (20), boğuldu.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hatice Kübra Binboğa'nın bir süre sonra suda hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 çarı Merkezi'ne bildirdi. Ardından lastik botla Binboğa'yı karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Binboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Binboğa'nın cansız bedeni Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu İzmir'de denize giren genç kadın boğuldu
Kaynak: DHA

Gümüldür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de genç kadın denizde boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de genç kadın denizde boğuldu - Son Dakika
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