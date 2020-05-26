İzmir'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Çevrede araştırma yapan ekipler, A.D. ve Y.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında 17 yaşındaki S.K'nin cinsel tacize uğradıktan sonra gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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