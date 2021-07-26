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İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

26.07.2021 23:42

İzmir'de geri manevra yaparken çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfür ederek başörtüsünü zorla çıkarttığı ileri sürülen dolmuş şoförü tutuklanırken, eşi olduğu öne sürülen kadın ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de geri manevra yaparken çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfür ederek başörtüsünü zorla çıkarttığı ileri sürülen dolmuş şoförü tutuklanırken, eşi olduğu öne sürülen kadın ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanan olayda 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, saat 18.25 sıralarında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan bir dolmuş şoförünün minibüsü ile üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını söyleyen Yılmaz, şoför ile tartıştı. Dolmuş şoförünün eşi olduğu öne sürülen kadın ise Yılmaz'a küfürler savurarak özür dilemesini istedi. Daha sonra araçtan inen kadın, iddiaya göre Yılmaz'ın başörtüsünü çıkarıp darp etti. Olayın ardından polis merkezine giden Rabia Yılmaz, dolmuş şoförü ve eşi olduğu ifade edilen kadından şikayetçi oldu. Olaydan kısa süre sonra şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayram ziyaretinden döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatan Yılmaz, "Nişanlıyım ve ev aradığım için yürüyerek eve dönüyordum. ATM'nin önünde duran dolmuşu park halinde sandım ama değilmiş. Karşıya geçmek için hamle yaptım. Dolmuş geri geri gelmeye başlayınca 'Abi ben varım' dedim ama bana doğru gelmeye devam etti. Araca vurdum, yine gelmeye devam etti ve dizime çarpı. Canım yanınca ben de 'Abi geri zekalı mısın sen?' diye bağırdım. Bana 'Sen kimsin?' diyerek hakaretler etmeye başladı. Ben tek başıma olduğum için korktum ve karşıya geçtim. Yanındaki kadın, 'Çabuk kocamdan özür dile' diyerek bana küfürler etmeye başladı. Beni takip etmeye başladılar ve araçtan indiler. 'Çabuk özür dile' diyerek yine küfür ettiler. Kadın direkt benim başörtümü açtı ve küfürler etti. Kadın tokat atarken adam da arkadan sırtıma vurdu" dedi.

Yılmaz, İzmir milletvekilleri AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Gözaltına alınan dolmuş şoförü R.E. ve Y.E. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince dolmuş şoförü R.E. tutuklanırken, eşi olduğu öne sürülen Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Karabağlar ilçesinde şüpheliler R.E. ve Y.E. ile müşteki R.B. arasındaki trafikte meydana gelen tartışma olayında şüphelilerin müştekiye yönelik başörtülü olmasını kastederek 'Sen kapalı mısın? AK Parti'nin köpeğisin, kapalı diye namuslu musun?' şeklinde hakaret ve tehdit içeren söylemleri, başörtüsünü açmaya çalışarak darp ettikleri iddiasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında müşteki iddiasını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamera görüntülerine göre ek delillerin ortaya çıkması üzerine şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md.115/3) suçundan 25 Temmuz 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Gözaltı işlemleri halen devam etmektedir."

(İHA)

İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

Rabia Yılmaz, Karabağlar, İzmir, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de genç kızın başörtüsünün çıkarılıp darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama - Son Dakika


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