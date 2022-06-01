İzmir'de genç kızın öldürülmesiyle ilgili davada annenin cezai ehliyeti tam çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili baba ve kardeşinin tutuksuz yargılandığı davada, tutuklu sanık annenin cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor okundu.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Vural hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden talep edilen raporun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda sanık annenin cezai ehliyetin tam olduğunun yer aldığını bildirdi.

Daha sonra duruşma savcısı söz alıp, esasa ilişkin mütalaa için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de anne Ayşe Vural, kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Cesedin bulunması sonrası gözaltına alınan anne tutuklanmış, eşi ve oğlu hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Sanık Ayşe Vural, ilk duruşmada, "kızının, uyuşturucu parası nedeniyle yaşadıkları boğuşma sırasında poşeti ağzına bastırması sonucu öldüğü" yönünde ifade vermişti.

Mahkeme, 23 Mart'taki duruşmada tutuklu sanık için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun beklenmesine hükmetmişti.