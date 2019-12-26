İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne ve kuzeninin yaralanmasına neden olan sürücü, 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne ve kuzeninin yaralanmasına neden olan sürücü, 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan kuzen M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve taraf avukatları katıldı.


Söz alan sanık Karaaslan, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Hiçbir şekilde trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Benim de kız kardeşim var. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Anne ve babadan özür diliyorum. Vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Baba Yolbilir ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili için olası kasıt hükümlerinin uygulanmamasını ve adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın, "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indiriminde bulunarak sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca Bürge Yolbir'in kuzeni M.G'yi yaralama suçundan sanığın 2 ay 15 gün hapsine hükmetti.

Müşteki avukatı Mehmet Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın emsal niteliğinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun özelliği şu, Türkiye'de bugüne kadar çıkmış bütün kararlar 'bilinçli taksir' üzerinden çıkarak, yani sanıklar 5-6 yıl ceza alarak kurtuluyordu. Şayet bu karar istinaf ve Yargıtay yolunda aynı nitelikte geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de gerçekten bir ilk olacak. Alkollü ve süratli olarak birinin ölümüne sebebiyet verip 'yanlışlıkla yaptım' diyemeyecekler bu saatten sonra. Bu açıdan çok önemli bir karar. Sanık cinayetten ceza aldı. Caydırıcılık açısından inşallah kesinleşir. Biz şu aşamada hakkın yerine geldiğine inanıyoruz."

Olay


Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.


Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.


Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
01:50 Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
01:32 Libya'da UMH kuvvetleri, başkentin güneyindeki Hafter'in yabancı milislerini bomladı - Son Dakika
01:27 Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
01:26 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - Son Dakika
01:16 Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]