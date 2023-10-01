İzmir\'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı

İzmir'de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat'la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat'ın kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi. - İZMİR