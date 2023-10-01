İzmir'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı - Son Dakika

İzmir'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı

İzmir\'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı
Son Güncelleme: 01.10.2023 17:22

İzmir'de 18 yaşındaki bir genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve genç kız gözaltına alındı.

İzmir'de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat'la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat'ın kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Suç, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Genç Kızın Şakası Korkunç Sonuçlandı - Son Dakika
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