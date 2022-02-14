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İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika

İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü

14.02.2022 02:09
İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., yaşamını yitirdi. Yapılan tetkiklerde ise kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Huriye A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A.  dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Adli Tıp Kurumu, Uyuşturucu, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika
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