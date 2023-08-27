İzmir'de gençlerin yaşadığı kaza anı kamerada - Son Dakika

İzmir'de gençlerin yaşadığı kaza anı kamerada

Son Güncelleme: 27.08.2023 21:53

İzmir'in Menemen ilçesinde, yolcu konumunda bulunan gencin video çektiği esnada yaşanan kaza anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan 4 genç kazada hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de içinde 4 gencin bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kaza anı gençlerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞININ UYARISINI DİNLEMEDİ

Kaza, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu konumunda bulunan gençlerden bir tanesinin seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yaptığı esnada, sürücü konumunda bulunan arkadaşını, "Yapma" diyerek ikaz etmesine rağmen trafik kazası meydana geldi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Araçta bulunan 4 gencin kaza esnasında yaşadığı panik anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de gençlerin yaşadığı kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gençlerin yaşadığı kaza anı kamerada - Son Dakika
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