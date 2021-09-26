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İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi - Son Dakika

İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi

26.09.2021 09:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Konuşma esnasında Kılıçdaroğlu, "Gençler bazen sokaklarda kameraların önüne çıkıyor, işsiz oldukları için şikayet ediyor geçinemediklerini, zor koşullardan yaşadıklarını söylüyorlar. Yandan bir dayı geliyor 'Göster cep telefonunu.' diye atarlanıyor. Bugün devletin yöneticileri de aynı pozisyonda" sözlerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere dizüstü bilgisayar ve plaket dağıtımı için Spor Kompleksi'nde düzenlediği törene katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE YAŞANACAK VE ÇALIŞACAK ORTAMI SAĞLAYACAĞIM"

Gençlerden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bazen gençler, yurt dışına gidebilirim, daha iyi olanaklar sağlayabilirim diye düşünüyor. Size sözüm söz. Türkiye'de yaşanacak ve çalışacak ortamı size sağlayacağım. Bundan emin olmanızı isterim. Eğer bizim babalarımız, dedelerimiz milli Kurtuluş Savaşı'nı en zor koşullarda verdilerse ve bu güzel Türkiye'yi bize ve size armağan ettilerse, bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Göster cep telefonunu' tepkisi

"1 YILDA YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, gençlerle Türkiye'yi büyütmeyi, demokrasiyi ve sevgiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle konuştu: "Sizi ayrıştırmak isteyebilirler, kavganın ortasına çekmek isteyebilirler. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız her düşünceye saygı göstereceğiz ve göreceksiniz Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Benim sadece sizlere değil, benim bu ülkenin halkına sözüm var, değil 19 yıl, 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını öncelikle çocukları için harcar. Asıl para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım."

"GÖSTER CEP TELEFONUNU" TEPKİSİ

Yüz binlerce üniversite mezunu genç işsizin geçinemediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Gençler bazen sokaklarda kameraların önüne çıkıyor, işsiz oldukları için şikayet ediyor geçinemediklerini, zor koşullardan yaşadıklarını söylüyorlar. Yandan bir dayı geliyor 'Göster cep telefonunu.' diye atarlanıyor. Bugün devletin yöneticileri de aynı pozisyonda." dedi.

"ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORÇ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, üniversite eğitimi almak için kredi alanların büyük bölümünün işsiz ve icralık olduğunu söyledi. İktidara geldiklerinde öğrencilerin kredi borç faizlerini sileceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Mezun olup iş bulduklarında sadece ana paralarını alacağız." dedi.

"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

CHP'li belediye başkanlarının gençlere destek verirken engellendiğini ve haklarında soruşturmalar açıldığını da savunan Kılıçdaroğlu, "Gençler size sözüm var onların feriştahı gelse yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Göster cep telefonunu tepkisi
İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Göster cep telefonunu tepkisi
İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Göster cep telefonunu tepkisi
İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Göster cep telefonunu tepkisi
İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Göster cep telefonunu tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan 'Göster cep telefonunu' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi - Son Dakika
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