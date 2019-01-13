Son Dakika Haberleri: İzmir'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

İzmir'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

16 dakika önce

İzmir'de geri dönüşüm deposunda yangınİZMİR - İzmir'de geri dönüşüm malzemeleri bulunan bir depoda yangın çıktı.

İzmir'de geri dönüşüm deposunda yangın

İZMİR - İzmir'de geri dönüşüm malzemeleri bulunan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında Menderes ilçesinde Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi?'nde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alarak yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:01 Kaynak: İHA

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