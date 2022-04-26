İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

26.04.2022 14:24

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Işıkkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Plastik atıkların yanmasıyla çıkan siyah duman gökyüzünü kaplarken, kentin çok sayıdaki noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

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Kaynak: DHA

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