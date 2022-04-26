İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasının naylon ve kağıt atıkların bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 13 ekibiyle yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çevredeki ilçe belediyelerden itfaiye aracı talep edildi.

Öte yandan polise ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve kurumlara ait iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.