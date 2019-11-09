Son Dakika Haberleri: İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı
Son Dakika Güncel İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı

İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı

6 saat önce

İzmir'in bir kişi geri manevra yapan tırın altına kalırken, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı, System.String[]

İzmir'in bir kişi geri manevra yapan tırın altına kalırken, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi'nde geri manevra yapan bir tır sürücüsü, kendi hareketi için diğer sürücülere uyarı yapan arkadaşına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen kişi, tırın altındaki boşlukta kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine tırı durduran sürücü, arkadaşının yanına gitti.

Hafif şekilde yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsünün manevra yaparak arkadaşına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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