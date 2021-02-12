İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu - Son Dakika

İzmir'de sonzamanlarda meydana gelen doğal afetler şehirdekileri korkuttu. Art arda yaşanan depremlerin ardından geçtiğimiz günlerde selin vurduğu İzmir'de şimdi de hortum felaketi yaşandı. Alaçatı'da etkili olanhortum nedeniyle birçok ağaç ve aydınlatma direği uçtu.

16 HEMŞERİMİZ YARALANDI"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Alaçatı'da meydana gelen fırtına ve hortum felaketinde biri ağır olmak üzere 16 hemşerimiz yaralandı. Alaçatı Port bölgesinde maddi hasar meydana geldi. Geçmiş olsun Alaçatı'm. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz, hep birlikte en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

Öte yandan Mavişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği belirtildi. Yetkililer vatandaşları taşma riskine karşı uyardı. İzmir'deki facianın boyutu ise fotoğraflarda ortaya çıktı.

İzmir'deki hortum, dolu ve sağanak yağışından görüntüler şu şekilde: