İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha - Son Dakika
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İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha

07.06.2022 18:07

İzmir'de boyoz ve gevreğin fiyatı, yüzde 15 zamla 3,5 liradan 4 liraya yükseldi. Sene başında 3 liradan satılan gevrek ve boyoza üçüncü kez zam yapılırken İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Bir çuval unun fiyatı iki hafta önce 440 liraydı, şimdi 560 lira oldu. Girdi maliyetlerimiz son iki ayda yüzde 50 arttı. Oda yönetimi olarak bu kararı olmak zorunda kaldık" dedi.

İzmir'de boyoz ve gevreğin fiyatı, yüzde 15 zamla 3,5 liradan 4 liraya yükseldi. Sene başında 3 liradan satılan gevrek ve boyoza üçüncü kez zam yapılırken İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Bir çuval unun fiyatı iki hafta önce 440 liraydı, şimdi 560 lira oldu. Girdi maliyetlerimiz son iki ayda yüzde 50 arttı. Oda yönetimi olarak bu kararı olmak zorunda kaldık" dedi.

İzmir'de boyoz ve gevreğe yine zam geldi. Sene başında 2,5 liradan 3 liraya çıkarılan, nisan ayında ise 3,5 lira olan gevrek ve boyozun fiyatı yine arttı. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, 10 Haziran Cuma gününden itibaren gevrek ve boyozun yüzde 15 zamlı şekilde 4 liradan satılacağını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erişen, maliyetlerin çok yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir çuval unun fiyatı iki hafta önce 440 liraydı, şimdi 560 lira oldu. Mazota her gün zam geliyor. Elektrik maliyetleri ona keza. Girdi maliyetlerimiz son iki ayda yüzde 50 arttı. Gariban fırıncı ne yapsın? Bir çuval şekerin fiyatı bin 300 lira oldu. Son 6 ayda anormal artışlar var. Oda yönetimi olarak bu kararı olmak zorunda kaldık."

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha
İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha
İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha
İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gevrek ve Boyoza Bir Zam Daha - Son Dakika

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