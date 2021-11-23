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İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI - Son Dakika

İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI

23.11.2021 19:33

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) dijital dönüşüm vizyonu doğrultusundaki girişimlerinden 'Gezici Dijital Karavan' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) dijital dönüşüm vizyonu doğrultusundaki girişimlerinden 'Gezici Dijital Karavan' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Proje ile İzmir'de faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilerle tanışmaları ve iş süreçlerine dijital teknolojileri adapte etmeleri sağlanacak.

İZTO, üyelerinin işlerinde dijitalleşmeye yönelik hizmet anlayışının geliştirilmesi amacıyla içinde dijitalleşmenin her seviyesindeki işletmeye hitap edecek yazılım ve donanımın yer aldığı 'Gezici Dijital Karavan' projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı, İZTO toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda üyeleri katıldı. Karavan ile üyelerinin faaliyet gösterdikleri bölgeler ziyaret edilerek, iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için ortam sunulacağı belirtildi. Proje ile İzmir'de faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilerle tanışmaları ve iş süreçlerine dijital teknolojileri adapte etmeleri sağlanarak verimlilik ve rekabet güçlerini artırmalarının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca perakende sektöründen başlatılacak dijital dönüşümün süreç içerisinde diğer sektörlere de yayılması, perakende sektörünün ve domino etkisi ile süreç içerisinde tüm diğer sektörlerin dijital dönüşümünü sağlaması suretiyle kent, bölge ve ülke ekonomisi içerisindeki paylarını artırması hedefleniyor.

'PROJE 24 AY SÜRECEK'

İZTO tarafından yürütülen proje, 'İzmir Kalkınma Ajansı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesi'nin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında destekleniyor. Projede karavan olarak adlandırılan yapı, içerisi dijital teknoloji ve yazılımlar ile donatılmış bir dorse. 24 ay süreyle sürecek projeyle, karavan İzmir'in farklı bölgelerini ziyaret edecek. Karavanda dijitalleşme sürecine hiç başlamamış işletmelere en temelde Google görünürlüğü, kurumsal web sitesi ve kurumsal e-posta kullanmanın önemi anlatılacak. Dijitalleşme sürecine başlamış ancak henüz ilk evrelerde olan işletmelere online stok yönetimi, online envanter takibi, online satış, online ödeme, e-arşiv, QR kod ve barkod uygulamaları, dijital etiketler gibi teknoloji ve yazılımların iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceği aktarılacak. Dijitalleşme süreçlerinde daha ileri evrelerde olan firmalar içinse birebir görüşmeler ile işletmelerin e özel IoT, blockchaine, yapay zeka gibi ileri düzey teknolojileri içeren çözümler önerilecek. Karavan'ı ziyaret edecek firma temsilcisi odanın dijital uzmanı tarafından karşılanacak. Kendisine uygulanacak 5 dakikalık 'Dijital Olgunluk Anketi' sonrasında tespit edilecek ihtiyaç alanları doğrultusunda uygun teknolojiler hakkında bilgilendirilecek.

HİSARCIKLIOĞLU: KONFOR ALANINDAN ÇIKIN

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemini vurgulayıp, "Yenilenmezseniz dönüşemezsiniz, yok olursunuz. Dönüşemezseniz, kendinizi yenileyemezseniz geride kalırsınız. Her sabah işe giderken bugün ne yenilik yapacağım diye düşünmeliyiz" diyerek başladı. Dünyanın en verimli bereketli arazisinin cep telefonu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "En değerli arazi burada. Burada yer alamazsan yoksun. Eskiden köşe başında dükkanın olması çok önemliydi, şimdi telefonun ekranında yer almak önemli. Girişimci olun, dijitalleşin, konfor alanından çıkın. Konfor alanında kaldığınız an, kaybetmeye başlarsınız" dedi.

'TÜM BELGELERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDIK'

Girişimciliğin, en önemli çalışma konuları arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de 1.5 milyon girişimci var. 1.5 milyon girişimcimizin yanında 15 milyon çalışan kardeşimiz var. Her bir girişimci, 10 ekmek kapısı demektir. İşsizliği azaltabilmenin, zenginliği artırabilmenin yolu, yeni istihdam yollarını desteklemekten geçiyor. Elbirliği ile girişimci sayımızı artırmamız lazım. Kadınları ve gençleri girişimciliğe özendirmemiz lazım. Girişimciliğin yanında yeni odaklandığımız alan da pandemide keşfettiğimiz kavram olan dijitalleşme. Dünyanın da bizim de pandemi ile gündemimize girdi. Bu süreçte asla yaya kalamazdık. İlgili arkadaşlara hemen talimat verdik. Oda ve borsalarımızın dijitalleşmesi konusunda neler yaparız diye çalışmaya başladık. Tüm belgeleri dijital ortama taşıdık. Üyelerimizin dijitalleşmesi için gereken adımları attık. Dijitalleşmeden, yapay zekadan korkmamalarını, tam terine işlerine entegre etmeleri gerektiğini anlattık. Farkındalığı artırmak için çok sayıda etkinlik yaptık. Ulusal ve uluslararası pek çok şirketle işbirliği yaptık. Her şey hayalle başlar, vizyonla birleşir, çok çalışma ile ilerler ve başarıya ulaşır" sözlerine yer verdi.

'GİRİŞİMCİLİĞİN EN ÇOK YAKIŞTIĞI KENTLERİN BAŞINDA İZMİR GELMEKTE'

Projeyle birlikte gururlandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Girişimciliğin en çok yakıştığı kentlerin başında İzmir gelmektedir. Fırsat da ilham da İzmir'de var. İzmir, girişimcilere pek çok fırsat sunan sanayi ve dönüşüm şehri." dedi. Projeyle hizmetin oda üyelerinin ayağına gideceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İZTO daha ne yapsın? Hizmet üyenin ayağına geliyor. Kendinizi alkışlayın. Ben İzmir'den hep istifade ederim. Mahmut kardeşimizin fikirleri bize yol gösteriyor. Ender kardeşimin fikirlerinden de istifa ederim. Ben İzmir'den istifade ediyorum, İzmir benden değil. Ben İzmir'den pek çok şey öğreniyorum" dedi.

ÖZGENER PROJEYİ ANLATTI

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Bundan 2 sene önce TOBB ve Eurochambers işbirliğinde gerçekleşen Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu (TEBD) projesi kapsamında Odamız ekipleri Paris ve Amsterdam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurumların dijitalleşme alanında iyi uygulama örneklerini yerinde incelediler. Söz konusu ziyaret kapsamında Paris Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü seyyar bir prefabrik yapı içerisinde bugünün ve yarının ticaretine yönelik dijital çözümlerin firmalar ile buluşturulduğu 'La Boutique Connectee' projesi 'Gezici Dijital Karavan' projemize ilham kaynağı oldu. Bu proje aynı zamanda faaliyetlerini 2 senedir yürütmekte olduğumuz ve 2022 başı itibariyle fiziki olarak hayata geçireceğimiz İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projemizin de tamamlayıcısı niteliğinde. Çünkü yeni nesil girişimcilik ve AR-GE projelerinin odağında çoğunlukla dijital teknolojilerin yer aldığını görüyoruz. Dijitalleşen iş modelleri ile iş süreçleri, satın alma alışkanlıkları dönüşüyor, tüketiciler de çağın hızına ayak uyduruyor. Paylaşım ekonomisine dayalı iş modelleri sayesinde e-ticaret bambaşka bir boyut kazandı, hemen hemen her sektörün yönü değişmiş durumda. Biz de İzmir Ticaret Odası olarak 'Gezici Dijital Karavan' projemiz ile üyelerimizin yerel düzeyden çıkıp global firmalar ile aynı seviyeye gelmelerini temel önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Üyelerimizin dijital farkındalıklarının artırılması, dijital dönüşüm yolculuklarının desteklenmesi, dijitalleşen piyasa rekabet şartları karşısında daha dayanıklı ve rekabetçi hale gelebilmelerine katkı sağlanması projemizin temel amaçları arasında yer alıyor. Karavanda üyelerimizin iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için bir ortam sunuyoruz" diye konuştu.

İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI
İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI

Mahmut Özgener, geri dönüşüm, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 'GEZİCİ DİJİTAL KARAVAN' PROJESİ TANITILDI - Son Dakika
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