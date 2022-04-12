İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi - Son Dakika
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İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi

12.04.2022 02:09

İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi İzmir'in Konak ilçesinde bulunan gıda çarşısında, toptan ve perakende gıda ürünü satışı yapan iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki iki iş yerine daha sıçradı.

İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan gıda çarşısında, toptan ve perakende gıda ürünü satışı yapan iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki iki iş yerine daha sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokakta bulunan gıda ürünü satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 110 AKS ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 110 AKS ekipleri ve itfaiye ekipleri ise, iş yerlerindeki kepenkleri keserek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevler bitişiğindeki iki iş yerine sıçradı

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak isterken büyüyen alevler bitişikte bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alevlerin sıçradığı iş yerlerinden birisinin içerisinde bulunan kozmetik ürünlerden dolayı panik meydana gelirken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında yaralanma meydana gelmezken büyük çapta maddi hasar olduğu öğrenildi.

İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi
İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi
İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi

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İtfaiye, Yangın, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Gıda Çarşısında yangın paniği: 3 iş yerinde hasar meydana geldi - Son Dakika


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