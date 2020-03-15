İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu

6 saat önce

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu -İzmir'in Bergama ilçesinde taziye evinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu

İZMİR - -İzmir'in Bergama ilçesinde taziye evinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sağancı Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi acil servisine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığının ve genel durumlarının da iyi olduğunu dile getiren hastane yetkilileri, 6 kişinin taburcu edildiğini, 7 kişinin de ayakta tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, dağıtılan tavuklu pilavdan çok sayıda vatandaşın yemiş olmasından dolayı gıda zehirlenmesi yaşayan kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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