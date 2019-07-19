İZMİR'DE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ - YENİDEN

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) düzenlediği 'İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019'da İzmir'de yetişen en sıra dışı girişimciler, ülke ekonomisine yön verecek girişimcilik öykülerini paylaştı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'i inovasyon ve girişimciliğin merkezi yapmak için işbirliğine açık olduklarını ifade etti. İZTO girişimciliğin, inovasyonun ve müziğin dünyaca ünlü dehalarını ağırladığı 'İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019'u Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Zirvede Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz ile Samumed Kurucu ve CEO Osman Kibar konuşma yaparak kişisel deneyimlerini paylaştı. İlki gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, etkinliğe çok yoğun bir katılım talebi aldıklarını belirterek geleneksel hale getirmeyi istedikleri zirveye katılanlara teşekkürlerini iletti. Özgener konuşmasında İzmir'in yatırım için çok avantajlı bir kent olduğunu söyleyerek girişimcilere cesaret verecek verilere sahip olduklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte hedefleri gerçekleştirerek İzmir'i inovasyonun ve girişimciliğin merkezi yapmak istediklerini belirten Özgener, Ülkemizin ve dünyanın ekonomik gerçekleri var. Uzmanlar yeni rakamları yorumluyor. Hepimiz ekonomi bilimine ve teknolojiye güvenerek yol haritası çiziyoruz. Hepimizin aklına bir his düşüyor. İçimizden gelen ses nelere yatırım yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu sesin ismi girişimcilik. Bilime ve deneyime verdiğiniz önemle o ses yükseliyor. Bugün girişimciliği konuşacağız. İçimizden çıkan ve dünyada sayılı yerlere gelmiş isimlerden bilgiler alacağız dedi.İzmir'in girişimcilik ve inovasyonun başkenti yapılması durumunda büyük bir ekonomik dönüşüm yaşanacağını anlatan Mahmut Özgener, sadece ülkelerin değil kentlerin de birbirleriyle yarıştığı bir dönemde olunduğuna dikkat çekerek şunları söylediİzmir 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı kültürlerin merkezi, aydınlık düşüncenin kentidir. Sıcak kanlı, mutlu, güler yüzlü insanlarıyla eğlence merkezidir İzmir. Tatil cenneti ve diğer büyük şehirlere göre yaşam maliyeti açısından avantajlı bir şehirdir. Ticaret ağı güçlü, bilim ve araştırma yapısı güçlü, yaşamak kadar üretmenin de keyifli olduğu kenttir. İzmir'in insan kaynağı profiline bakıldığında yüksek eğitim düzeyi ve nitelikli nüfus ile ekonomiye katkı sağlayan bir yapıdadır. Sanayi ve hizmetler sektörünün yüksek oranı bu alanlarda girişimciliğe yönelik talep potansiyelini ortaya koymakta. İzmir ve bilim dediğimizde; İzmir girişimcilik kaynaklarını sağlayan bilimsel ve Ar-Ge altyapısı ile bilgi ekonomisine uygun bir kent. Ticarete bakıldığında; sektörel çeşitliği ve inovatif fikirler, girişimcilik ekosisteminin dinamik bir potansiyel sunuyor. İzmir Türkiye'nin ticaretine en çok katkı koyan ve cari fazla veren nadir kentlerden biri. İzmir aynı zamanda lokomotif bir şehir. Üretim yapan yabancı sermayeli firmalar bakımından Kocaeli'den sonra 2'inci sırada. İzmir inovasyon potansiyeli açısından yüksek bir kent. İzmir'de 289 patent başvurusu yapılmıştır. Teknoloji ve geliştirme bölgesindeki firma 443'tür. Akademisyenler tarafından kurulan şirket sayısı 83, patent başvurusunda ülke genelinde 5'inci sıradadır. Ar-Ge personeli sayısı 2 bin 851, teknolojik ürün yatırım desteği 12'dir.GİRİŞİMCİLERE DANIŞMAN MERKEZGirişimciliği ilkokuldan başlayarak tüm beyinlere aşılamak istediklerini anlatan Mahmut Özgener, İZTO'nun İzQ Girişimcilik Merkezi projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek bir merkez hazırladıklarını dile getiren Özgener, Girişimcilerin yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarına erişiminde yardımcı olacağız. Sadece girişimci yetiştirmeyecek finansman sağlayacak melek yatırımcı sayısını arttıracağız. TARKEM ile birlikte 'design lab' kuracağız. Bu yolculukta bizim yanımızda olmanızı istiyoruz. Bu projenin gelişmesinde bana destek olan İZTO ailesine teşekkür ediyorum diye konuştu.KURUMLARDA DEĞİŞİM VURGUSUAyşegül İldeniz da zirvede yaptığı konuşmadan inovasyonun tanımını yaptı. İnovasyonun yenilik ve durmadan birşeyleri değiştirmek anlamına geldiğini ifade eden İldeniz, şöyle konuştuAynı insanlarla, aynı çevreyle, aynı yöntemle farklı sonuç elde edemezsiniz. 1950'li yıllara kadar şirketlerin var olma yılları 61 yıl iken bugün 18 yıla düştü. Bunun nedeni bu şirketler durmadan yok oluyor. Uzakta bir göktaşı bize doğru geliyor. Sadece değişebilen kurumlar var olacak. Değişime açık olmalıyız. Silikon vadisinde 3 bileşen var. İlki paradır. Şirketlerin ekonomik değerinin 3 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. İkincisi çok yetenekli insanlar var. 30 farklı ülkeden insanların olduğu bir yer. Üçüncüsü de dünyayı değiştirme iddiası. 7 milyar insanın hayatını etkileyebilecek şeyler düşünülüyor. Bütün dünyayı değiştirme derdi var.'YENİDEN GENÇLEŞMEK MÜMKÜN'Yaşlanmayı tersine çevirme iddiasına sahip, bilim insanı, Osman Kibar da zirvede bir konuşma yaptı. Uzun süredir yurt dışında yaşadığını ve ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ifade eden Kibar, ilaç denemeleri hakkında bilgi verdi. Kanseri yok edecek bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kibar, 11 hastaya verdikleri ilacın ardından 9'unun kanserinin yok olduğunu belirtti. Kibar, Çalışmalarımızda ölümü geciktirmek değil tam tersine ömrü sağlıklı geçirmeye çalışmak hedefleniyor. Doğada yeniden gençleşmek mümkün. Yaşlanmanın biyolojisinin basit bir açıklaması var. Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 38 yaşındaki pankreas kanserli bir hastaya ilacımızı verdik. Artık hastaneden çıkmış ve 15 günlük ömrünün kaldığını sanıp evde bekliyordu. Bizim ilacı aldıktan sonra 18 aydır hayatta. 55 kiloya ulaştı ve bir erkek arkadaşı var diye konuştu.Konuşmasının ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ayşegül İldeniz'e ve Osman Kibar'a tablo hediye etti.Zirvenin kapanışının ardından katılımcılar düzenlenen kokteyle ve ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine katıldı.Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA)