İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı - Son Dakika
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İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı

15.07.2022 12:28

İzmir'de yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, trafiğin ortasına inen helikopterin, bir kişiyi almasının ardından havalanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 1 milyonun üzerinde izlenme aldı.

İzmir'de dün kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, trafik akışının yoğun olduğu sırada trafiği durdurarak yola inen bir helikopter görülüyor.

BİR KİŞİYİ ALIP UZAKLAŞTI

Tamamen yere inmesinin ardından bir süre bekleyen helikopter, daha sonra bir kişiyi alarak kayıplara karışıyor. Helikopterin sarı beyaz renkte olmasına da dikkat çeken kullanıcılar, helikopterin özel olma ihtimalinin de bulunduğunu aktardı.

1 MİLYON İZLENME ALDI

Bu anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili çok sayıda yorumda da bulundu. Ancak helikoptere binen kişinin kim olduğu ya da neden helikopterin onu almak için trafiği durdurduğu henüz bilinmiyor.

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Helikopter, İzmir, Güncel, Son Dakika

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