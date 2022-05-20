İZMİR'DE GNÇ SPORFEST 19 MAYIS COŞKUSU

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest 2022'nin açılış töreni İzmir'de yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanının damga vurduğu açılışta 100'ü aşkın üniversiteden gelen genç sporcunun da aralarında olduğu binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest'in açılışı İzmir'deki törenle gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çok sayıda genç 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. 25 Mayıs'ta sona erecek GNÇ Sporfest kapsamında 19 Mayıs Korteji düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe tüm sporcuların yanı sıra binerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Kortejde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da yer aldı. Kortej sonunda düzenlenen törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Halka Oyunları Bölümü zeybek gösterisi, Ege Üniversite Devlet Türk Musikisi Konservatuarı davul şovu ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı dünya müzikleri dinletisi de yapıldı.

'SAĞLIKLI GELECEK NESİLLER İÇİN SPORA TEŞVİKLERİNİ AMAÇ EDİNİYORUZ'

Törende konuşan Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle bugün burada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü bir kez daha hatırlayarak onu saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun işaret ettiği, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, sağlıklı gelecek nesiller için spora teşvikini amaç ediniyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye'nin spordaki geleceği, gençlerimizin desteklenmesiyle aydınlanacak. Biz de Turkcell olarak, bu yolda hem Türk sporunun hem de gençlerimizin gururla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üniversiteli gençlerimizin sporla buluşmasına yönelik düzenlediğimiz GNÇ Spor Fest etkinliğini, ülkemizin en güzel şehirlerinden İzmir'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yükseköğretim kurumlarında her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak ve teşvik etmek için başarılı çalışmalar yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun GNÇ Sporfest etkinliğine ev sahipliği yapmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizler Ege Üniversitesi olarak akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım göstererek kendilerini geliştirmelerine ve 21'inci yüzyılın rekabetçi ortamında fark yaratan bireyler olarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanaklar sağlıyoruz. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren bir üniversite olarak bizler, akademik olarak başarılı, güzel sanatları seven, spor yaparak zihinsel ve bedensel olarak zinde kalan genç nesiller yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz ve gayret etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise "19 Mayıs 2019'da Samsun'da 250 bin gencimizle milli mücadelenin başladığı meydanda bu yürüyüşün aynısını gerçekleştirdik. Orada bayrağı Ege Üniversitesi devralmıştı. Maalesef pandemi nedeniyle etkinliğin devamı 2022'ye kaldı. Bugün Allah'ın izniyle buradayız. Buraya Afyonkarahisar'dan geldik. Güzel İzmir'imizde en büyük finallerimizle huzurunuzdayız" diye konuştu.