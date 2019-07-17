Son Dakika Haberleri: İzmir'de "göçmen kaçakçılığı" davası
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İzmir'de "göçmen kaçakçılığı" davası

2 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de
İzmir'in Karaburun ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Karaburun 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuklu 6 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla salona bağlandı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.
Sanık müdafileri de tahliye talebinde bulunarak, müvekkillerinin kaçmak yerine teslim olduklarını ve tutukluluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
Mahkeme, sanıklardan F.Z, M.K, M.C.T, Y.K. ve C.K'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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