İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
49 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:06 Kaynak: AA
'in Aliağa
ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi
Bahadır Boğazı mevkisinde 42 EV 299 plakalı kamyoneti durdurdu.
Kemal Geyikçi'nin kullandığı kamyonette 13'ü çocuk 27 Afgan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yurt dışına geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Göçmenler ise İl Göç İdaresine gönderildi.
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