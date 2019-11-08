Son Dakika Haberleri: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun metruk bir binada toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik takibin ardından düzensiz göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen araç takibe alındı.

Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i Fas uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

"Erkete" kullanmışlar

Operasyonda, sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H, M.A, K.H. ve M.H. gözaltına alındı.

K.H. ile M.H'nin, polis operasyonlarını ve uygulamalarını göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere haber vererek, "erketelik" yaptığı ileri sürüldü.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:21 Kaynak: AA
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