İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda, Domuz Çukuru Sahili'nde 35, Alman Tatil Köyü Sahili'nde 45 ve ilçedeki 3 pansiyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen 8'i Afganistan uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada zanlıların, gruplar halinde getirdikleri göçmenleri Çeşme'de belirli pansiyonlara yerleştirdikleri ve uygun şartlar sağlandığında şişme botlarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirtildi.