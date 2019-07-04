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İzmir'de göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon

9 dakika önce

İzmir'de, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon, System.String[]
İzmir'de, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçirmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.
2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Sudan uyruklu 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İzmir Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin daha önce yakalanan 239 düzensiz göçmenin kaçışını organize ettikleri ileri sürüldü.
Öte yandan geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:18 Kaynak: AA
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