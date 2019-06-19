İzmir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon
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İzmir'de Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan operasyonda 30 Afganistan uyruklu göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'de Gümüldür
yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan operasyonda 30 Afganistan
uyruklu göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda, organizatörlerce yabancı uyruklu göçmen şahısların toplandığı bilgisi üzerine eş zamanlı olarak bahse konu alanda dört araca müdahale edildi. 30 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. - İZMİR
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