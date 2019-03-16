İzmir'de Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.



Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, Bornova ilçesindeki Mevlana Mahallesinde bulunan evlerine getirilerek helallik alındı.



Yalçın için Hasanağa Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.



Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu Sinan Yalçın, taziyeleri kabul etti.



Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Naldöken Mezarlığında toprağa verildi.



Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta göçük yaşanmış, arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 bekçinin cesedine ulaşılmıştı.

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