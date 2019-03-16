Son Dakika Haberleri: İzmir'de Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

İzmir'de Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

32 dakika önce

İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanı inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, Bornova ilçesindeki Mevlana Mahallesinde bulunan evlerine getirilerek helallik alındı.

Yalçın için Hasanağa Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.

Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu Sinan Yalçın, taziyeleri kabul etti.

Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Naldöken Mezarlığında toprağa verildi.

Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta göçük yaşanmış, arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 bekçinin cesedine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metro İnşaatındaki Göçükte İkinci İşçinin de Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]