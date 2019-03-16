Son Dakika Haberleri: İzmir'de göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

İzmir'de göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

1 saat önce

İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta meydana gelen göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedi bulundu.

İzmir'de göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı, System.String[]
İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta meydana gelen göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedi bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:35 

İzmir, Ekonomi
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