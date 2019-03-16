İzmir'de göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı
1 saat önce
İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta meydana gelen göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedi bulundu.
İzmir
'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta meydana gelen göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedi bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:35
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