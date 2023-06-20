İzmir'de göğsünden bıçaklanan polis ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de göğsünden bıçaklanan polis ağır yaralandı

20.06.2023 09:45

İstanbul'da görevli olan ve izinli olarak İzmir'e gelen polis memuru, Konak ilçesinde sözlü tartışma yaşadığı şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Alsancak Semti Kordon Boyu'nda meydana gelen olayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, iznini kullanmak için geldiği İzmir'de sahilde çimlerde oturduğu esnada 4 kişiyle henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine T.T. isimli şüpheli, yanında bulunan bıçakla polis memuru C.A.'yı göğsünden bıçakladı. Polis memuru kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzinli polis memuru tartıştığı saldırgan tarafından göğsünden bıçaklandı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese intikal eden polis ekiplerince şüphelilerden T.T. ve yanında bulunan B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve durumu ağır olan polis memuru C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzinli polis memuru tartıştığı saldırgan tarafından göğsünden bıçaklandı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • ibrahim celik: Suç dosyaları kabarık birde polis eklendi yarın başka bir şey eklenir gider. Ne yahu yeter suçlular cezasını çekmeli dışarıda olmamalı Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: şimdi yalanın bini beş para, yakalananlar neler neler söyleyecekler bakalım... Cevap Yaz 48 4 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: suç dosyaları kabarık olanlar dışarıda gezerken, bir de içeride olanları af çıkarmak suretiyle dışarıya çıkarmayı düşünen bir iktidar var, herhalde hapishanelerde yer kalmamış... Cevap Yaz 67 8 Yayından Kaldır
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