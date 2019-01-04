Son Dakika Haberleri: İzmir'de Gökkuşağı Güzelliği

İzmir'de Gökkuşağı Güzelliği

36 dakika önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

İzmir'de Gökkuşağı Güzelliği, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Turgutlu- İzmir Karayolu'nun, Kemalpaşa Armutlu mevkisinde güneşli havada yağan yağmurdan sonra gökkuşağı oluştu. Ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, gökkuşağını fotoğrafladı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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