İzmir'de Gökkuşağı Güzelliği
36 dakika önce
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
İZMİR'in Kemalpaşa
ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
Turgutlu- İzmir
Karayolu'nun, Kemalpaşa Armutlu
mevkisinde güneşli havada yağan yağmurdan sonra gökkuşağı oluştu. Ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, gökkuşağını fotoğrafladı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
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