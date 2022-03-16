Gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökyüzü kızıla boyandı

16.03.2022 09:29

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'şaşkınlıklarını' dile getirdi.

İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu. Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'İzmir güne harika başladı', 'Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Gökyüzü neden kırmızı olur? Gökyüzü neden pembe, kızıl, turuncu olur? Bugün hava neden kırmızı? Gökyüzü neden kırmızı olur? Gökyüzü neden pembe, kızıl, turuncu olur? Bugün hava neden kırmızı? Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: 'Lütfen gökyüzünü kapatın' Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: 'Lütfen gökyüzünü kapatın'

Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Çocuklar artık internetten alıyor! Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement