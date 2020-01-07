İzmir'de Gölcük Gölü buz tuttu, eşsiz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de Gölcük Gölü buz tuttu, eşsiz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir'de Gölcük Gölü buz tuttu, eşsiz manzaralar ortaya çıktı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağlar üzerindeki mahallelerde soğukla birlikte etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekipler adeta seferber oldu.

İzmir'de Gölcük Gölü buz tuttu, eşsiz manzaralar ortaya çıktı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağlar üzerindeki mahallelerde soğukla birlikte etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekipler adeta seferber oldu. Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Ödemiş'in 1050 rakımlı Gölcük Yaylası'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı, Gölcük Gölü yer yer buz tuttu.


Ödemiş'te, belediye ve kara yolları ekipleri, kar mesaisini sürdürüyor. Ekipler, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde yolları açık tutmak üzere çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettirirken, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası günün ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçildi. Yaylalara çıkan Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetleri ile ulaşımda aksama yaşanmaması için mesai yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışan Ödemiş Belediyesi ekipleri; Gölcük, Subatan, Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahallelerinde gün boyunca kar temizliğinin yanı sıra kayan araçların da yardımına koştu. Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de, kenti Salihli'ye bağlayan Bozdağ yakınlarındaki kara yolunda kar temizliği yaptı, sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.


Gölcük Gölü buz tutmaya başladı


Yeni yılın ilk günlerine karla başlayan Gölcük Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, göl yüzeyi de yer yer buz tutmaya başladı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, Gölcük beyaz örtüsü ile kar keyfi yaşamak isteyen herkesi dikkatini çekti.


Yolların açık durumda olduğunu ve Gölcük'e ulaşımda sıkıntı olmadığını dile getiren Gölcüklü esnaflardan Sevgi Yücepınar, "Yollarımız açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Belediye ekiplerimiz günün ilk ışıklarıyla gelip kar temizliği yapıyorlar. Bu anlamda Ödemiş Belediyesi ekiplerine ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Gölcük kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu. Yüzde ellisi buz tutmuş durumda. Bu da ender görülen bir görüntü. Kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buluyor. Kar keyfi yaşamak isteyen herkesi Gölcük'e bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Gölcük, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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