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İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi - Son Dakika

İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

22.02.2022 12:06
İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde bulunan kadına ait cesedin kimliği belirlendi.

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde bulunan kadına ait cesedin kimliği belirlendi.

Gölcük Mahallesi'ndeki gölde, dün piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, evli ve bir çocuk annesi Yıldız Gülden'e (43) ait olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de soruşturma kapsamında göl çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili de bir kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Gülden'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

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Gölcük, piknik, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi - Son Dakika
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