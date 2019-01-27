İzmir'de Gollü Beraberlik

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay
sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Tatos soldan içeri çevirdi, Kappel'in şutunda top yandan auta çıktı. 25. dakikada Emre Öztürk sağ kanattan içeriye ortaladı, Nazmi'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 32. dakikada Uğur ceza sahası içinde Kappel'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada penaltıyı kullanan Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu. 1-0 63. dakikada Özgür Özkaya
'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Soner'de kaldı. 72. dakikada Uğur'un penaltı noktasına yaptığı yerden ortaya Oltan
vurdu, top kaleci Emre'de kaldı. 88. dakikada Altay kalecisi Emre ceza sahasında Ajeti'yi indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
KÜNYE
Stat: Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, Engin Erdem
xx, Mehmet Ali Akkor xx Altay: Emre xx, Özgür xx, İbrahim xx, Gencer xx, Yasin xx, Ferhat xx, Tavares xx, Putsila xx Kappel xx, Tatos xx (İbrahim Akın dk. 80 x), Paixao xx Yedekler: Aydın
, Serkan
, Ulaş, Merter, Hüsamettin, Atakan Teknik Direktör: Özden Töraydın Afjet Afyonspor: Soner xx, Nazmi xx, Cenk xx, Gökhan xx, Emre xx, Uğur xx (Ajeti dk. 73 x), Metin xx, Onurcan xx (Musa dk. 59 x), Onur xx, Ersel xx (Aykut dk. 87 ?), Oltan xx Yedekler: Ahmet, Bayram, Taşkın, İsmet Teknik Direktör: Serhat Güller Goller: Paxiao (dk. 36 pen.) (Altay), Oltan (dk. 89 pen.) (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Emre Koyuncu, Paixao (Altay), Onurcan Güler, Ersel Aslıyüksek
(Afjet Afyonspor)
(Tolga Tahçı/İHA)