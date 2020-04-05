İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor - Son Dakika
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İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor

15 dakika önce

İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini bisikletle eve teslim ediyorlar İzmir'de 50 kişiden oluşan gönüllü bisikletli ekip, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor.

İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor

İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini bisikletle eve teslim ediyorlar

İZMİR - İzmir'de 50 kişiden oluşan gönüllü bisikletli ekip, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor. Gönüllüler siparişleri vatandaşların evine kadar teslim ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçları kolluk kuvvetleri ve belediyeler tarafından karşılanırken, İzmir'de 50 kişiden oluşan bisikletli ekip bu konuda gönüllü oldu. 50 kişiden oluşan Bisi-Destek grubu, sokağa çıkması kısıtlananların ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor. Karşıyaka Belediyesi ile koordineli çalışan ekipler İzmir genelinde bir çok kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Belediyenin çağrı merkezine gelen yardım taleplerinin bir kısmı Bisi-Destek ekibine ulaştıktan sonra yola koyulan bisikletliler, alışveriş ihtiyacı olan yaşlıların evlerine gidip alışveriş listesini teslim alıyor. Yaşlıların ihtiyaçlarını hijyen kurallarına dikkat ederek marketlerden karşılayan gönüllüler, yine hijyen kurallarına bağlı kalarak ihtiyaçları teslim ediyor.

Yaşlılar hizmetten memnun

Yardımları evine gelen 74 yaşındaki Hacer Özyurtlu, gönüllü bisikletli ekibe teşekkür eti. Özyurtlu, "Telefonla istedim. Yoğurt ve ekmek istedim getirdiler. Çok yardımseverler. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

"Bisikletlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerine teslim ediyoruz"

Bisi-Destek gönüllüleri grubunun bu uygulaması hakkında bilgi veren gönüllülerden Yıldız Bazin, "Faaliyetlerimizi Bisi-Destek gönüllüleri ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığında gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi yaşlılarımız Karşıyaka Belediyesi çağrı merkezini arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Çağrı merkezi de bizi arayıp adresi iletiyor. Biz de adresten ihtiyaç listesini alıp bisikletlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerine teslim ediyoruz. Bu sayede yaşlılarımız evden çıkmamış oluyor. Çünkü yalnız yaşayan yaşlılarımız da var. Onlara yardım edebilmek amacıyla böyle bir uygulamayı başlattık. Şu an sayımız 50 kişi ama zaman geçtikçe bu sayı daha da çoğalacak" diye konuştu.

"Uygulamanın diğer illere de yayılmasını bekliyoruz"

Bir başka gönüllü Ayşegül Gümüş ise uygulamadan dolayı yaşlıların çok mutlu olduğunun altını çizerek, gönüllü faaliyetin diğer illere de yayılmasını beklediklerini söyledi. Gümüş, "Bu uygulama bisiklet kullananların gönüllü olmasıyla başladı. Başta BUGEP ve BİSİKOP'un önderliğiyle birçok bisikletliye ulaşıldı. Bu salgından sonraki dönemde yaşlılarımıza yardım edebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Onlara yardımımız olsun istedik. İzmir'de bir çok insan ve bisikletli gruplara ulaştık. Aralarından çıkan gönüllüler ile birlikte bu işi sürdürüyoruz. Yaşlılarımızın güleryüzüyle karşılanıyoruz. Bu uygulamadan ötürü çok mutlu oluyorlar. İl dışında yaşayan vatandaşlarımızın mesela anne babaları İzmir'deyse, onlar da dışarıdan bize ulaşıyorlar. Biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Uygulamanın diğer illere de yayılmasını bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor

Karşıyaka, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:36 Kaynak: İHA

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