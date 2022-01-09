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İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Son Dakika

İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

09.01.2022 14:55

İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz anısına, Doğa Gönüllüleri Grubu üyelerince, 30 Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı.

İzmir'de Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz anısına, Doğa Gönüllüleri Grubu üyelerince, 30 Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı.

Bostanlı İskelesi önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, Mavişehir semtine kadar olan sahil kesiminde atıkları topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe temizlik ekibi ve ekipmanı ile destek verdi.

Çınar ve Sayra'nın annesi Tülin Batmaz da etkinliğe katıldı.

Batmaz, yaptığı açıklamada, çevre temizliği fikrinin çocuklarının arkadaşı Nihan Tere'den çıktığını ve bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Kendisinin de "İyilik İkizim" adını verdiği projeyle evlatlarının adlarını ve anılarını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Batmaz, "Bu etkinlik benim hedefime ulaştığımın da göstergesi. Amacım iyilik hareketini çocuklara, yeni nesle aşılamaktı. Sayra ve Çınar çok iyi iki çocuktu. Görüyorum ki çevreleri de iyi insanlardan oluşmuş." dedi.

"En çok Bostanlı'da buluşuyorduk"

Nihan Tere ise Alpgündüz kardeşlerle ortaokulda tanışıp arkadaş olduklarını belirtti.

Doğa Gönüllüleri Grubu'na Sayra ve Çınar için etkinlik düzenlemeyi teklif ettiğini aktaran Tere, "Onlar da kabul etti. Sayra ve Çınar ile en çok Bostanlı'da buluşuyorduk. O nedenle burası bizim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi
İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi
İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi
İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi

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Bostanlı, Çınar, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gönüllüler, depremde hayatını kaybeden ikizlerin anısına sahili temizledi - Son Dakika
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