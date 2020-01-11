İzmir'de görme engellilere "beyaz baston" dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de görme engellilere 'beyaz baston' dağıtıldı - Son Dakika

İzmir'de görme engellilere "beyaz baston" dağıtıldı

7 saat önce

Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi'nde beyaz baston dağıtımı yapıldı.

İzmir'de görme engellilere

Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi'nde beyaz baston dağıtımı yapıldı.

Şube Başkanı Salih Arıkan, dernekte düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 7-14 Ocak tarihleri arasında görme engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade etti.

Arıkan, görme engellilerin yaşadığı sıkıntılar konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini söyleyerek, özellikle kaldırım işgallerinin giderilmesini ve sesli sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlikte hayırseverlerin bağışıyla elde edilen 10 beyaz baston, görme engellilere teslim edildi.

Türkiye Beyazay Derneği, Engelliler Haftası, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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