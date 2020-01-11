İzmir'de görme engellilere

Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi'nde beyaz baston dağıtımı yapıldı.
Şube Başkanı Salih Arıkan, dernekte düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 7-14 Ocak tarihleri arasında görme engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade etti.
Arıkan, görme engellilerin yaşadığı sıkıntılar konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini söyleyerek, özellikle kaldırım işgallerinin giderilmesini ve sesli sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.
Etkinlikte hayırseverlerin bağışıyla elde edilen 10 beyaz baston, görme engellilere teslim edildi.