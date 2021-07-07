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Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye - Son Dakika

Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye

07.07.2021 20:52

Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye

İZMİR - Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da dahil olduğu 10'u tutuklu 24 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Aksoy SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Davada salonun küçük olması nedeniyle basın mensupları dışarı çıkarılırken, yaklaşık 1 saat ifade veren Serdar Aksoy, "31 Mart sonrası nasıl bir belediye devraldığımı bilmiyordum. Bunu görebilmek için teknik bir çalışma yaptırdım. ve bu bir rapor haline getirilerek belediyenin fotoğrafı çekildi. Bunu Duran Bülbül hoca yaptı. Raporu bana sundu. Hoca tüm birim amirlerinin imzasını alarak raporu bana sundu biz de raporla ilgili adımlar attık belediyede çok ciddi sıkıntılar vardı. Burada yargılanmamızın bir sebebi de tutulan rapora ilgi yaptığımız çalışmalardır" dedi.

"Bu süreçte taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili 240 adet suç duyurusunda bulundum" diyen Aksoy, "Envanterimizin sağlıklı olmadığını tespit ettik. Hukuken olan taşınırların fiilen olmadığı, fiilen olan taşınırların da hukuken olmadığını tespit etik. Bunların kayıt altına alınması için barkot çalışması başlattık. Belde belediyeleri kapandıktan sonra demirbaşların belediyelere gelmesi gerekiyordu. Mesela, Seyrek Belediyesinden bize gelmesi gelerek bir römorku tarlada bulduk. Bizim taşınır mallarımız kimseye zimmetli değildi" diye konuştu.

"Burada siyaset yapmıyoruz"

Aksoy'un ifadelerinin üzerine mahkeme başkanı, "Siyaset yapıyor gibi konuşuyorsun. Burada siyaset yapmıyoruz. Siz olaya ilişkin savunmanızı yapın" diyerek Aksoy'u uyardı. Bunun üzerine Aksoy, "Şubat ayında olay vuku buluyor. Ben taşınır mallarını öğrenmek istiyordum, malları ayrıştırmak istiyordum. Olayın geçtiği hafta Cumhurbaşkanı otoyol açılışı için İzmir'e geldi. Ben ve başkan yardımcılarım, bir hafta ağırlama hazırlıklarıyla ilgili yoğunluk yaşadık. Olay sosyal medyada patlayınca Nisan ayında araştırılması talimatı verdim. Mali işlere, idari işlere ve hukuk işlerinin ilgi sorumlularını olayın aydınlatılması için talimat verdim. 4-5 defa toplantılar yaptık" dedi.

Mahkeme başkanının, "Hurda satışıyla ilgili talimat verdin mi?" sorusuna "Kesinlikle hayır" diye yanıt veren Aksoy, "Belediyenin kamu malını tespit için barkod sistemini getiren belediye başkanı böyle bir şey yapar mı?" şeklinde konuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı ise "Onu bilemeyiz" dedi.

Mahkeme başkanının, "Sizi hurda için şantiyeden arayan oldu mu?" diye sormasının üzerine Aksoy, "Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. O günlerde tamamen Cumhurbaşkanını ağırlamaya kilitlendiğim için aranıp aranmadığımı hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Aksoy sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz hazırlanan raporu, ilgili birimlerin olurunu aldıktan sonra yüklenmesi için talimatını verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Ben kendim de bilişimciyim. Sisteme girilen bir verinin silinmesi durumunda bile 'datebase'de kalır ki böyle bir durum söz konusu değil. Ben olayın aydınlatılması ve sonuna kadar gidilmesi için talimat verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Biz bunlarla ilgili çalışırken Mehmet Çakmak, hazırlanan raporu alıp CHP Genel Merkezine götürerek sunmuş."

Aksoy, mahkeme başkanının "Kaç tane imza kaşen var ve bunlar nerede bulunuyor?" sorusuna yanıt olarak ise şunları söyledi: "Benim bir tane imza kaşem var bildiğim. Bu da özel kalemde olur ya da sekretaryada olur. Başka varsa da bilgim yok. Kaldı ki belediyeden çıktığı iddia edilen belgede bir başka fotokopiden imza bölümü alınarak evraka yapıştırılmış. Bu kriminal raporunda da geldi. Belediyeden çıkmış olsaydı belge üzerinde resmi işlem gördüğüne dair sayı numarası olurdu."

12 saatlik duruşma

Sabah 09.00'da başlayan duruşmaya Aksoy'un ifadesinin ardından ara verildi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 12 saat süren duruşmanın sonunda Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Operasyon

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım 2020'de Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım 2020'de partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Zimmet", "İrtikap", "Görevi kötüye kullanma" ve "Evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 şüpheli, 20 Kasım 2020'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 zanlıdan 4'ü serbest bırakılmış, diğer 23'ü ise Menemen Adliyesine sevk edilmişti. Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye
Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye
Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye
Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye
Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye

Serdar Aksoy, Menemen, Rüşvet, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menemen Belediyesi davasında 10 sanığa tahliye - Son Dakika


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