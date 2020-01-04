İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma - Son Dakika

İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, dış cephelerde görüntü kirliliğine neden olan klimalar için harekete geçilirken, mecliste gündeme gelen öneriyle klima dış ünite saklama detaylarını içermeyen hiçbir bina projesine onay verilmeyeceği ifade edildi.

İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, dış cephelerde görüntü kirliliğine neden olan klimalar için harekete geçilirken, mecliste gündeme gelen öneriyle klima dış ünite saklama detaylarını içermeyen hiçbir bina projesine onay verilmeyeceği ifade edildi.


Konak Belediyesi, binaların dış cephelerinde yer alan klimalar yüzünden yaşanan görüntü kirliliğini önlemek amacıyla harekete geçti. Belediyenin ocak ayı meclisinde gündeme gelen önerinin karara bağlandığında, klima dış ünite saklama detaylarını içermeyen hiçbir bina projesine onay verilmeyeceği belirtildi.


Konak'ın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir ilçe olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kent estetiğini sağlamanın belediyelerin esas sorumlulukları arasında yer aldığına işaret etti. Batur, "Bizim Konak'ta ilk önceliklerimizden biri de bu. Kentimizin sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle kentimizin siluetini korumak, tarihi yapılarımızı ayağa kaldırmak için de kararlı bir duruş sergiliyoruz. Konak'ta yüksek yapılaşmaya izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Kentte özellikle klimalar yüzünden yaşanan ve vatandaşlarımızın da çok şikayet ettiği görüntü kirliliğinin de önüne geçmek istiyoruz. Meclisimizden karar çıktığında, mimar meslektaşlarım projelerinde nasıl merdivenlerin, kapıların, pencerelerin detayını veriyorsa, klima saklama detayını da çizecek. Bu detay olmadan da projeye onay verilmeyecek" diye konuştu. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:11 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika
18:09 Suriye'de çekim yapan TRT Arapça ekibinin yakınlarına roket düştü - Son Dakika
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]