İzmir'de Göz Kamaştıran Rakamlar

Kentteki arazi kısıtının büyük sorun olduğunu kaydeden Başkan Kocaoğlu, bazı yatırımlardaki kamulaştırma bedelinin, yapım maliyetinden bile fazla olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık yaptığı 15 yıllık dönemde, İZSU'nun kamulaştırma rakamı ile 2 milyar114 milyon liralık kamulaştırma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan gayrimenkuller, hem önemli proje ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi hem de kente katma değer kazandırılması adına değerlendirildi.

Yeni yollar, meydanlar ve kavşaklar açmak, yeşil alanları artırmak; spor salonları, alt-üst geçitler, metro-banliyö istasyonları ve itfaiye tesisleri inşa etmek, otopark ve mezarlık alanları ile kentsel dönüşüm-gelişim alanları oluşturmak, fuarcılık tesisi inşa etmek, arkeolojik kazılar için uygun alan hazırlamak, afete maruz bölgelerdeki yapılaşmayı ortadan kaldırmak, kente sağlıklı içme suyu sağlamak ve kanal, yağmursuyu, içme suyu ve arıtma tesisi yatırımı yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina satın almaktan çekinmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda olduğu gibi kamulaştırma çalışmalarında da Türkiye'deki yerel yönetimlere "örnek bir model" oldu.

En büyük kamulaştırma Homeros Bulvarı'nda

Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde taşınmaz mal varlığını ciddi derecede artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2004-2019 yılları arasında en yüksek kamulaştırma bedelini, Buca- Yeşildere bağlantı yolu olarak yapılan (halk arasında Uçan Yol olarak bilinen) Homeros Bulvarı'nın açılması için ödedi. Bunun için 156 milyon liralık arazi satın alındı.

2006 yılından itibaren Kadifekale'deki heyelan bölgesinin taşınması ve burada oturan vatandaşların toplu konutlara taşınması için ödenen rakam da, o günkü değerle 101 milyon liraya yaklaştı. Bunu 37.5 milyon lira ile Agora kazı çalışmaları, 32.7 milyon lira ile Karabağlar'da açılan Dostluk Bulvarı, 29.8 milyon lira ile Opera binası ve çevre düzenlemesi, 29.3 milyon lira ile Gaziemir'deki Fuar İzmir arazisi, 45 milyon lira ile Kadifekale Kültürel Tesis Alanı, 30 milyon lira ile Arkeoloji ve Tarih Parkı alanı, 11,9 milyon lira ile Antik Tiyatro Alanı,26.4 milyon lira ile Çiğli Balatçık- Harmandalı bağlantı yolu, 23.1 milyon lira ile Bornova Hamdi Dalan Kavşağı, 22.9 milyon lira ile Evka 3 Metro İstasyonu, 20.5 milyon lira ile de Mersinli Kapalı Spor Salonu izledi.

İZSU da başta Tahtalı Barajı ve Gördes Barajı mutlak koruma sahaları başta olmak üzere arıtma tesisi, kuyu, depo alanları ile içme suyu, kanal, yağmur suyu ve dere ıslahları ile ilgili yatırımlar için 8 milyon 825 bin metrekarelik alanda kamulaştırma yaptı ve 114 milyon lira harcadı.

Görev sahası 10 kat büyüyünce..

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Neredeyse kamulaştırma yapmadan proje yapamaz hale geldik. Kentin önünü açacak yatırımları gerçekleştirmek, yeni yol ve ana arterler açmak, yeni projelerimizi gerçekleştirmek için buna ihtiyacımız vardı" dedi. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"2004 yılında sorumluluk sahamız büyümüş, 110 bin hektardan 550 bin hektara çıkmıştı. Yani 5 kat artış oldu. Sonra 650 bin hektar daha geldi. 5 misli artışı hallettiğimize göre, 2 misli büyümenin getireceği sorunları daha kolay aşarız deyip kolları sıvadık. İş çoktu ama işten hiç korkmadık. İzmir'in kalkınması için alt yapı yatırımlarına yoğun çaba harcadık. Ama projelerimizi gerçekleştirirken, arazi kısıtı karşımıza büyük bir engel olarak çıktı. Maliyeti çok yüksek olsa da, bu engelleri kamulaştırma yaparak aşmaya çalıştık. Öyle ki, bazı yatırımlarımızın kamulaştırma bedeli, yapım maliyetinden çok daha fazla oldu."