Bazı gözlüklerin eksik olduğunu fark eden mağaza çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bir alışveriş merkezindeki mağazaya gelen biri kadın 3 kişi, güneş gözlüklerine bakmak istediklerini söyledi. 3 güneş gözlüğünü çantalarına atan şüpheliler, daha sonra mağazadan ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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