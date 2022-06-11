İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

11.06.2022 16:17
İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde müşteri gibi geldikleri mağazadan güneş gözlüğü çalan aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki mağazaya gelen biri kadın 3 kişi, güneş gözlüklerine bakmak istediklerini söyledi. 3 güneş gözlüğünü çantalarına atan şüpheliler, daha sonra mağazadan ayrıldı.

Bazı gözlüklerin eksik olduğunu fark eden mağaza çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Aynı aileye mensup şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, yanlarında çocuk da bulunan 3 kişinin güneş gözlüklerini denermiş gibi yapıp çantaya koydukları görülüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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