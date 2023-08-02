İzmir'de Grev Bitti mi? - Son Dakika
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İzmir'de Grev Bitti mi?

02.08.2023 14:43

İzmir'de metro ve tramvay hatlarındaki grev sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığını ve grevin sonlandırıldığını açıkladı. Grev süresi ve ne zaman biteceği konusunda bilgi verilmedi.

İzmir'de grev bitti mi? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan tartışmalar nedeniyle merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. İzmir'de metro ve tramvay hatlarındaki başlayan grevde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasındaki gelişmeler ile birlikte İzmir'de grev bitti mi? Sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, İzmir'de grev bitti mi? İzmir'de grev ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İZMİR'DE GREV BİTTİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu" dedi.

İZMİR METRO ÇALIŞANLARI NEDEN GREVDE?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada, metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 27 Şubat 2023'ten bu yana devam ettiğini, bu sabah 04.00'e kadar anlaşma sağlanamadığını, yetkili sendika kararıyla iki işletmede de grev başlatıldığını kaydetti.

Toplu ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıyı asgariye indirmek amacıyla otobüs ve vapur seferlerinin artırıldığını, tramvay duraklarının geçici olarak otobüs durağı olarak kullanıldığını bildiren Soyer, TİS görüşmelerinde uzlaşmayı isteyen taraf olduklarını ve eşit işe eşit ücret anlayışıyla hareket etiklerini ifade etti.

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